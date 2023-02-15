Всё шаблонно. И всё это мы уже слышали в отношении западных танков.

Во время своего европейского «турне» президенту Украины Владимиру Зеленскому не удалось получить от западных спонсоров желаемого — натовские истребители. Все страны, включая даже такие проукраинские, как Польша, отказались от поставок, сославшись на различные причины. Вот и Великобритания, которую считают одним из главных дирижёров всего украинского кризиса, также не торопится передавать Киеву свои самолёты.

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Ответ на вопрос «Почему?» в беседе с журналистами дал британский министр обороны Бен Уоллес. По словам Уоллеса, главная причина — это отсутствие у Украины возможностей их применять. Во-первых, как поясняет Уоллес, подготовка пилотов истребителей требует огромного количества времени. Во-вторых, помимо пилотов также необходимо подготовить команду механиков, ремонтников и в целом штата поддержки. Если, продолжает Уоллес, Великобритания и решится отправить Украине самолёты, то вместе с ними также придётся отправить и пилотов с техниками, что чревато большими проблемами.

Согласно открытым сведениям, минимальный срок подготовки пилота F-16 или «Тайфуна» составляет 35 месяцев. Кроме того, многие специалисты, в том числе из числа бывших лётчиков, утверждают, что легче обучить лётчика управлению тем же F-16 с нуля, чем переучить того, кто всю жизнь летал на «сушках» или «мигах».

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Здесь также важно помнить, что на момент начала специальной операции у Украины уже имелись военно-воздушные силы. Что с ними произошло, пожалуй, объяснять не стоит — слишком очевидно.