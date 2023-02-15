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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Американский четырёхзвёздный генерал считает, что Россия уже потерпела стратегическое поражение
Мягко говоря, сомнительно насчёт поражения России, но то, что США стратегически выиграли — это да.
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Хотя в западных СМИ часто приходится слышать и читать про «невиданное единство» касательно Украины как в самом коллективном Западе в целом, так и в Соединённых Штатах в частности, реальность всё же демонстрирует, что никаким единством в этих государствах даже не пахнет. Более того, представители разных политических идеологий в США говорят прямо противоположные вещи касательно российско-украинского конфликта.

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Многие представители оппозиционных партий заявляют, что с выделением денег налогоплательщиков на «помощь» находящемуся за десятки тысяч километров государству надо завязывать, однако действующие представители власти, в том числе военное руководство, с этим не согласны. Взять того же четырёхзвёздного генерала Марка Милли, занимающего должность председателя Объединённого комитета начальников штабов. В рамках встречи военного руководства НАТО Милли заявил, что Россия уже «проиграла стратегически, тактически и оперативно, попутно заплатив за это огромную цену на поле боя».

Как считает Милли, в войне на истощение, в которую превратился конфликт на Украине, Россия не сможет «продержаться дольше» поддерживаемой Западом Украины, а поддержка Украины со стороны США и союзников не прекратится.

Важно понимать, что западное политическое и военное руководство делают все эти заявления на публику. Трудно представить себе, чтобы натовская разведка не была в курсе настоящего положения дел на фронтах СВО, а также того факта, что армия, с которой Украина входила в этот конфликт, уже была разбита, в результате чего мы наблюдаем беспорядочные движения в поисках различной готовой к поставке Киеву военной техники.

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Если же и говорить о достижении каких бы то ни было стратегических целей, то, бесспорно, их удалось достичь Соединённым Штатам: Европа полностью «под сапогом» Вашингтона, причём до такой степени, что там даже пискнуть что-то против официальной американской позиции боятся. Отношения ЕС и России уничтожены и вряд ли подлежат восстановлению в обозримой перспективе (по крайней мере, явно не с нынешними европейскими руководителями), европейская промышленность вместе со специалистами активно «перетекает» в давно деиндустриализованные Штаты, попутно пополняя бюджет последних за счёт заказов военной техники для «защиты от русской угрозы». В общем и целом, США стали главным бенефициаром от произошедшего в прошлом году. К вопросу о том, кто дёргал и продолжает дёргать за ниточки.

#россия #сша #украина #политика #евросоюз #неоколониализм
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