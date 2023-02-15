Не секрет, что любая война в истории человечества — это метафорическое противостояние меча и щита. Вот и в плане современных конфликтов с использованием беспилотных летательных аппаратов данное правило также актуально: на меч в лице дронов находится и щит в лице как крупных средств радиоэлектронного подавления, так и переносных средств борьбы. И вот, как сообщил изданию «РИА Новости» информированный источник, знакомый с обстановкой в зоне СВО, российские войска активно применяют отечественные противодроновые ружья.
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Согласно сведениям источника, применение тех или иных видов противодронового оружия зависит от конкретных подразделений в зоне СВО, но в основном в их качестве применяются ружья «Пищаль-ПРО» и REX, разработанные входящими в состав госкорпорации «Ростех» холдингом «Росэлектроника» и концерном «Калашников» соответственно.
Оба этих вида вооружений, как уточняет источник «РИА Новости», продемонстрировали высокую эффективность и подтвердили заявленные производителями характеристики, позволяя «отключать» мелкие беспилотники противника на расстоянии одного—двух километров, тем самым ослабляя работу вражеской разведки.
Кроме того, вышеуказанные системы позволяют не только «отключать» дроны, но и захватывать контроль над их «разумом», получая тем самым ценную технику в качестве трофеев.