Любые санкции, кроме наложенных ООН, незаконны в принципе и являются актами агрессии. И это надо понимать.

Больше сорока лет Иран живёт под наложенными на него коллективным Западом во главе с США санкциями. Государство адаптировалось и вполне себе успешно развивается, имея в своём распоряжении даже передовые технологии того же военно-промышленного комплекса. Тем не менее, отрицать факт негативного влияния односторонних санкций на положение дел в Иране было бы как минимум некорректно: в частности, в стране имеются проблемы с закупкой жизненно важных лекарств, производимых только на Западе.

реклама

В связи с этим в ООН усомнились в законности американских санкций против Ирана с точки зрения международного права. Как сообщает группа экспертов Организации, в Иране имеются проблемы с гуманитарными поставками лекарств для больных талассемией — наследственным заболеванием крови — а механизмы исключений товаров из-под санкций неясны.

В ООН призывают правительство США удостовериться в том, что освобождение гуманитарных грузов из-под санкций работает не только на бумаге, но и на практике, все возможные препятствия в финансовых транзакциях для медицинских целей полностью убраны, а организации и физические лица, работающие с Ираном и иранским бизнесом в этом направлении, не подвергаются вторичным санкциям.

рекомендации 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить 3070 Ti дешевле 60 тр - цена как при курсе 65 MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр -7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам -19% на 13900KF - цены рухнули 13700K дешевле 40 тр в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 12900K за 40тр с началом в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде

Здесь необходимо понимать, что любые санкции, не одобренные Советом Безопасности ООН, в своей сути являются незаконными и должны расцениваться как акты агрессии со всеми вытекающими последствиями. Учитывая, что от санкций страдают исключительно простые люди, которые не имеют никакого отношения к принятию решений, то санкционная политика и вовсе выглядит аморальной и лицемерной. Впрочем, подобное поведение Запада уже давно не вызывает удивления.