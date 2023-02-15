Больше сорока лет Иран живёт под наложенными на него коллективным Западом во главе с США санкциями. Государство адаптировалось и вполне себе успешно развивается, имея в своём распоряжении даже передовые технологии того же военно-промышленного комплекса. Тем не менее, отрицать факт негативного влияния односторонних санкций на положение дел в Иране было бы как минимум некорректно: в частности, в стране имеются проблемы с закупкой жизненно важных лекарств, производимых только на Западе.
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В связи с этим в ООН усомнились в законности американских санкций против Ирана с точки зрения международного права. Как сообщает группа экспертов Организации, в Иране имеются проблемы с гуманитарными поставками лекарств для больных талассемией — наследственным заболеванием крови — а механизмы исключений товаров из-под санкций неясны.
В ООН призывают правительство США удостовериться в том, что освобождение гуманитарных грузов из-под санкций работает не только на бумаге, но и на практике, все возможные препятствия в финансовых транзакциях для медицинских целей полностью убраны, а организации и физические лица, работающие с Ираном и иранским бизнесом в этом направлении, не подвергаются вторичным санкциям.
Здесь необходимо понимать, что любые санкции, не одобренные Советом Безопасности ООН, в своей сути являются незаконными и должны расцениваться как акты агрессии со всеми вытекающими последствиями. Учитывая, что от санкций страдают исключительно простые люди, которые не имеют никакого отношения к принятию решений, то санкционная политика и вовсе выглядит аморальной и лицемерной. Впрочем, подобное поведение Запада уже давно не вызывает удивления.