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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В ООН выразили сомнение в законности санкций США против Ирана
Любые санкции, кроме наложенных ООН, незаконны в принципе и являются актами агрессии. И это надо понимать.
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Больше сорока лет Иран живёт под наложенными на него коллективным Западом во главе с США санкциями. Государство адаптировалось и вполне себе успешно развивается, имея в своём распоряжении даже передовые технологии того же военно-промышленного комплекса. Тем не менее, отрицать факт негативного влияния односторонних санкций на положение дел в Иране было бы как минимум некорректно: в частности, в стране имеются проблемы с закупкой жизненно важных лекарств, производимых только на Западе.

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В связи с этим в ООН усомнились в законности американских санкций против Ирана с точки зрения международного права. Как сообщает группа экспертов Организации, в Иране имеются проблемы с гуманитарными поставками лекарств для больных талассемией — наследственным заболеванием крови — а механизмы исключений товаров из-под санкций неясны.

В ООН призывают правительство США удостовериться в том, что освобождение гуманитарных грузов из-под санкций работает не только на бумаге, но и на практике, все возможные препятствия в финансовых транзакциях для медицинских целей полностью убраны, а организации и физические лица, работающие с Ираном и иранским бизнесом в этом направлении, не подвергаются вторичным санкциям.

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Здесь необходимо понимать, что любые санкции, не одобренные Советом Безопасности ООН, в своей сути являются незаконными и должны расцениваться как акты агрессии со всеми вытекающими последствиями. Учитывая, что от санкций страдают исключительно простые люди, которые не имеют никакого отношения к принятию решений, то санкционная политика и вовсе выглядит аморальной и лицемерной. Впрочем, подобное поведение Запада уже давно не вызывает удивления.

#сша #санкции #политика #иран
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Acid Rain
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Ожидается, что Apple выпустит следующий MacBook с 3-нм чипом M3
[IRanPast]
01:04
Ой, вы почитайте, как запад передавал гуманитарку Ирану, а то всё коррупции на западе нет! Там треш полнейший! Нефть в обмен на продовольствие, ага!
В ООН выразили сомнение в законности санкций США против Ирана
Kutuz
01:03
Тут правда будет проблема, если начнут сравнивать баллы, полученные в новой версии с сильно переработанными алгоритмами с баллами, которые какие то более старые устройства набирали в предыдущих версия...
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