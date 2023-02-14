Истребитель МиГ-35, являющийся одним из самых современных в своём классе в российском арсенале, пока является, мягко говоря, редким зрелищем: машины произведены практически в штучных количествах, и часть из них передана пилотажным группам. Тем не менее, производство военной техники в России набирает обороты, что распространяется в том числе и на МиГ-35.
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Как заявил в беседе с ТАСС глава Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь в рамках международной авиакосмической выставки Aero India 2023, в этом году поставки новых МиГ-35 не предусмотрены, поскольку корпорация в предыдущие годы досрочно поставила запланированное количество истребителей, однако в ближайшие годы ожидается дополнительная поставка данных самолётов. Причём, как поясняет Слюсарь, новые МиГ-35 отправятся вновь как в пилотажные группы, так и, рассчитывают в ОАК, найдут применение в воздушных силах.
МиГ-35 относится к поколению «4++», то есть, по своей функциональности и техническому оснащению он максимально приближен к самолётам 5 поколения за вычетом технологий малозаметности, которые, как считается, слишком переоценены и не влияют на применимость авиационной техники в боях против равного по оснащению соперника.