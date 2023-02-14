О ком речь, за какой период времени, куда, почему — всё это вопросы, в которые вдаваться не стали.

В прошлом году в России случилось два «исхода» людей: сначала после обрушившихся на страну санкций, затем после объявления о начале частичной мобилизации для участия в специальной военной операции. В основном страну покинули представители профессий, так или иначе допускающих удалённую работу — в конце концов, мало кто тешится иллюзиями о возможности нахождения рабочего места в той локации, куда они временно или навсегда переместились.

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Хотя из России уехала значительная часть экономически активного населения, в Госдуме же утверждают, что 60 % из них уже вернулись в страну и вновь работают там же, где работали. По крайней мере, соответствующими сведениями поделился председатель Госдумы Вячеслав Володин. При этом он не стал уточнять, о каком периоде и о специалистах из какой отрасли идёт речь, поэтому предположим, что Володин подразумевает весь 2022 год и всех, кто покинули страну после известных событий.

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Дополнительно председатель ГД отметил, что часть из тех, кто покинули Россию и остаются на чужбине, сделали это из-за политики своих работодателей в связи с санкциями. Важно помнить, что огромное количество западных компаний, сервисов и программных продуктов демонстративно ушли из России, тем самым вынудив многих представителей отечественной IT-индустрии сменить дислокацию, или, выражаясь «новоязом», релоцироваться.