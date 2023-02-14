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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В ОДКБ заявили об отсутствии необходимости в привлечении альянса к СВО
К счастью, проверять ОДКБ на «вшивость» пока не приходилось.
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Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ), включающая в себя часть стран бывшего СССР во главе с Россией, призвана обеспечить совместную защиту входящих в состав альянса государств. Альянс ни разу не участвовал в реальных военных операциях, а речи о привлечении ОДКБ к специальной военной операции на Украине даже не идёт. По крайней мере, о том, что необходимости в привлечении ОДКБ к СВО нет, сегодня заявил начальник объединённого штаба Организации Анатолий Сидоров.

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Необходимо понимать, что страны-члены ОДКБ за исключением России обладают крайне незначительными как по количеству, так и по качеству вооружёнными силами, поэтому их применение в боевых действиях на Украине само по себе бессмысленно. Кроме того, важно учитывать и логистические вопросы: переброска войск и техники из Закавказья и Средней Азии сопряжена с большими трудностями, которые вряд ли могут быть оправданы.

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Между тем президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с генеральным секретарём ОДКБ Имангали Тасмагамбетовым предельно ясно объяснил, что Организации в целом и её членгам в частности надо будет определяться в своей политике по отношению к Украине, дескать, «отсидеться не выйдет».

#россия #украина #политика #одкб
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