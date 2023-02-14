Платформа «Армата», на базе которой помимо танков Т-14 будут создаваться также и другие виды бронетехники, является одним из самых загадочных российских образцов вооружений: по парадам ездят, на полигонах ездят, и на этом, собственно, всё. Понятно, что с точки зрения военной логики бросать необкатанный танк в реальный бой высокой интенсивности — это неразумно как с точки зрения боевой эффективности, так и в плане судьбы экипажа, однако некоторые заявления чиновников в этой связи вызывают если не раздражение, то как минимум недоумение.
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В частности, замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Владимир Дрожжов заявил, что Россия готова поделиться технологиями «Арматы» при разработке нового основного боевого танка для национальной армии Индии. По словам Дрожжова, Индия объявит международный тендер на разработку данного танка, и российская сторона, естественно, собирается принять в нём участие.
Разумно ли передавать технологии, являющиеся последним словом в танкостроении, Индии, которая формально является в лучшем случае нейтральным по отношению к России государством, и при этом не иметь достаточного количества соответствующих технологий в своих собственных войсках — вопрос для длительных обсуждений.