Полдня со светом, полдня — без света, подытожил мэр.

Структура украинской информационной политики такова, что различные её (информации) источники не договариваются друг с другом, как надо обманывать население. Одни заявляют о сбивании практически всех крылатых ракет во время российских ракетных ударов, другие, понимая, что невозможно переворачивать с ног на голову всем очевидные факты, стараются говорить относительно правдиво. В частности, мэр Львова Андрей Садовой заявил, что на сегодняшний день «практически все» электроподстанции в регионе — самом Львове и во Львовской области — уничтожены.

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По словам Садового, электроснабжение региона является «большой проблемой», однако электрики находят «нестандартные смекалистые решения», поэтому объекты критически важной инфраструктуры продолжают работать.

В среднем же, уточняет мэр Львова, город примерно половину суток сидит без света, половину — со светом. Объекты критической инфраструктуры, такие, как медицинские учреждения, имеют аварийные источники электроэнергии. Возможно, Садовой намеренно преувеличивает масштаб нанесённого ракетными ударами ущерба, поскольку заявление об уничтоженных «практически всех» подстанциях, мягко говоря, не сочетается с «полдня без света».

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Россия начала регулярно наносить массированные ракетные удары по объектам энергетики Украины с 10 октября. Формально — как «ответка» на террористический акт на Крымском мосту 8 октября. По факту же все понимают, что подобные удары планируются задолго до их осуществления, и за два дня не осуществляются, так что история на мосту стала лишь удобным предлогом к началу действий.