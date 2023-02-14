Бывший сотрудник американских специальных служб Эдвард Сноуден, который ныне скрывается в России, поделился своим мнением касательно одержимости США темой различных пролетающих над американской территорией аэростатов и прочих воздушных объектов, которым уже приписывают чуть ли не внеземное происхождение.
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По мнению Сноудена, лучше бы, чтобы эти объекты действительно имели внеземное происхождение: в реальности же американские власти используют данный информационный повод в качестве классического приёма отвлечения внимания, когда корреспонденты СМИ тратят весь эфир на то, чтобы расследовать «ерунду» с аэростатами, вместо того чтобы обсуждать бюджеты и взрывы — такие, как на «Северном потоке».
it's not aliens— Edward Snowden (@Snowden) February 13, 2023
i wish it were aliens
but it's not aliens
it's just the ol' engineered panic, an attractive nuisance ensuring natsec reporters get assigned to investigate balloon bullshit rather than budgets or bombings (à la nordstream)
until next time
Отметим, что на днях журналист Сеймур Херш опубликовал статью, в которой объясняет, что взрыв газопровода «Северный поток» произошёл в результате вмешательства американских и норвежских спецслужб. Учитывая, что именно США и Норвегия вышли из ситуации с взрывом «Северного потока» безусловными бенефициарами, данная версия выглядит правдоподобной.
Альтернативные СМИ, которые стали набирать всё больше популярности на фоне тотальной пропаганды западных «мейнстрим медиа» касательно конфликта на Украине, постарались, чтобы данная статья дошла до максимально возможной аудитории. И, что примечательно, у них это получилось: официальным лицам США даже пришлось объяснять, что никакого отношения к данным диверсиям Штаты не имеют, и что верить необходимо только официальной позиции американского руководства.