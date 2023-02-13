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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Рубль ослаб до минимума с апреля 2022 года
Кто-то там говорил, что оптимальный курс — 65 за доллар и евро. По итогу уже почти 74.
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Российскую валюту продолжает «колбасить»: период укрепления закончился и, по всей видимости, уже не вернётся, зато активное ослабление продолжается уже с декабря прошлого года. Запаса «прочности» после укрепления в течение весны—лета хватило на то, чтобы получить статус валюты с лучшими показателями в минувшем году, однако введение потолка цен на нефть и нефтепродукты всё же подкосило рубль: сегодня официальные курсы валют ЦБ РФ продемонстрировали его ослабление до минимума с середины—конца апреля 2022 года.

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Официальные курсы доллара и евро на завтрашний день составили 73,63 руб. и 78,67 руб. соответственно. По сравнению с наиболее крепким показателем в 51 рубль в конце июня мы имеем практически 50-процентное падение стоимости российской валюты за полгода.

Эксперты связывают это не только с введением так называемых потолков цен на основные экспортные товары РФ, но и с возобновлением товарооборота и торговой активности населения — если до лета люди старались минимизировать расходы на фоне нестабильной экономической обстановки, то после её стабилизации всё стало возвращаться на круги своя.

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Тем временем оптимальные курсы валют по-прежнему становятся предметом ожесточённых споров различных экспертов и экономистов. Очевидно, что для импортозависимых сфер экономики выгоден максимально крепкий рубль, а для экспортозависимых — максимально слабый. Учитывая колоссальную зависимость России от импортных товаров вкупе с нарастанием собственного производства и экспорта, курсы валют необходимо удерживать в некоем состоянии баланса интересов сторон.

#финансы #экономика #курс валют
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