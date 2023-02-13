Если вооружённый конфликт на Украине и позволил сделать определённые безусловные выводы, то одним из них станет успех, которого достигли иранские оружейники в деле производства ударных беспилотных аппаратов. Дроны «Герань-2»/Shahed-136 за последние несколько месяцев наделали много шума как в прямом, так и в переносном смысле, но военное сотрудничество Москвы и Тегерана в плане БПЛА на этом, как уверяют в британской газете The Guardian, не заканчивается. В частности, издание отметило, что недавно Иран на кораблях и самолётах государственных авиалиний ввёз в Россию новые модели своих продвинутых ударных беспилотников большой дальности.
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Как полагают в The Guardian, Иран якобы поставил России свои беспилотники Mohajer-6 в количестве шести штук, а также двенадцать единиц Shahed-129 и Shahed-191. Указанные БПЛА уже являются полноценными дронами в привычном значении этого слова: несут полезную нагрузку и осуществляют удары высокоточным оружием, в отличие от тех же Shahed-136/«Гераней-2», являющихся дронами-камикадзе.
Из открытых источников известно, что Mohajer-6 может работать на дальности примерно в 200 километров и несёт четырё ракеты. Дроны Shahed-129 и Shahed-191 также обладают вооружением типа воздух-земля.
Трудно объяснить одержимость западных стран осуждениями поставок другими странами вооружений России, особенно, учитывая тот факт, что примерно с лета прошлого года украинская армия существует исключительно за счёт вливаний западных денег и немыслимых по своим масштабам поставок вооружений и военной техники. В чужом глазу соломинку ты видишь, в своём не видишь и бревна, как говорится.