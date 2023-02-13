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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Госдуме призвали урегулировать статус ЧВК «Вагнер» в России
А то нехорошо как-то получается.
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Мало кто в курсе, но с точки зрения российского законодательства частные военные компании являются формой наёмничества, то есть, незаконны. В связи с этим статус ЧВК «Вагнер», бойцы которой проявляют невиданную доблесть и продуктивность на фронтах специальной военной операции, мягко говоря, находится в нестабильном положении. Даже в официальных сводках Минобороны бойцы ЧВК «Вагнер» упоминаются как «добровольческие штурмовые отряды», что, конечно, ни в какие ворота не лезет. Решить данный вопрос предложил член думского Комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет.

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По словам Шеремета, в связи с неурегулированностью вопроса нахождения ЧВК «Вагнер» в России надо найти компромиссы, «которые могли бы защитить наших граждан, которые сегодня воюют на передовой». В качестве примера Шеремет предложил наделить «вагнеровцев» статусом ветеранов боевых действий, тем самым уравняв их в социальных правах с регулярными военнослужащими.

Как справедливо отметил Шеремет, бойцы «Вагнера» должны иметь право получать государственные награды и иметь право на получение всех причитающихся военнослужащим льгот, субсидий и пенсий.

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Стоит отметить, что вопрос статуса частных военных компаний в России поднимается уже не первый раз, однако с мёртвой точки дело практически не двигается даже несмотря на тот факт, что проведение операций с помощью таких компаний становится всё более эффективным и привлекательным делом.

#россия #политика #боевые действия #чвк "вагнер"
1
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Опричник
15:00
Только по России - в Крым например. )
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klopcha
14:59
Заочный суд в Басманном будет или сам великий будет ловить Столтенберга?
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klopcha
14:57
Надежда, что послушают хотя бы что-то. Победить коррупцию и прочее не могут же, значит чинуши до***** или не хотят. Вот так учим, советуем им, глядишь что-то умное сделают.
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boris558
14:57
А если Госдума не урегулироеть статус ЧВК «Вагнер», то ЧВК «Вагнер» урегулироеть статус Госдумы и президентской администрации 😉
В Госдуме призвали урегулировать статус ЧВК «Вагнер» в России
Дмитрий
14:57
так уже случилось землетрясения
F-16 сбил четвертый аэростат над озером Гурон, разведка США «не исключает инопланетян»
boo4a
14:56
в 23м нейросети должны запустить ядерные ракеты, не надо бежать впереди паровоза. Вот 24 для алиенов - самое то, лут собирать.
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klopcha
14:56
Почему не в этом году? Что вы ожидаете трешового от 2023, чтоб тарелки передвинуть на 2024 год?
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Опричник
14:55
Да, к некоторым особенностям сборки нужно привыкнуть. "Недавние файлы" - в самих программах есть эта фича. Запускаешь прогу и в ней "недавние файлы", которые ты этой программой открывал. А вернуть это...
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RadeoForce
14:55
и где тут противоречие тому, что он написал?
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RadeoForce
14:54
а в майнкрафте или квейк 2 еще сильнее заметно. Но важен результат. Форточка точно не тянет на некстген. Да, много чего сделали физически корректным, а толку?
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