Мало кто в курсе, но с точки зрения российского законодательства частные военные компании являются формой наёмничества, то есть, незаконны. В связи с этим статус ЧВК «Вагнер», бойцы которой проявляют невиданную доблесть и продуктивность на фронтах специальной военной операции, мягко говоря, находится в нестабильном положении. Даже в официальных сводках Минобороны бойцы ЧВК «Вагнер» упоминаются как «добровольческие штурмовые отряды», что, конечно, ни в какие ворота не лезет. Решить данный вопрос предложил член думского Комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет.
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По словам Шеремета, в связи с неурегулированностью вопроса нахождения ЧВК «Вагнер» в России надо найти компромиссы, «которые могли бы защитить наших граждан, которые сегодня воюют на передовой». В качестве примера Шеремет предложил наделить «вагнеровцев» статусом ветеранов боевых действий, тем самым уравняв их в социальных правах с регулярными военнослужащими.
Как справедливо отметил Шеремет, бойцы «Вагнера» должны иметь право получать государственные награды и иметь право на получение всех причитающихся военнослужащим льгот, субсидий и пенсий.
Стоит отметить, что вопрос статуса частных военных компаний в России поднимается уже не первый раз, однако с мёртвой точки дело практически не двигается даже несмотря на тот факт, что проведение операций с помощью таких компаний становится всё более эффективным и привлекательным делом.