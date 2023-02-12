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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Косово обвинили Сербию в сотрудничестве с ЧВК «Вагнер» для операции по возвращению провинции под контроль Белграда
Раньше детишек пугали всякими фантастическими монстрами. Теперь пугают профессионалами из «Вагнера».
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За время боевых действий на территории Украины ЧВК «Вагнер» стала известной на весь мир. Показавшие себя как дисциплинированные воины с эффективностью, близкой к элитным войскам, вагнеровцы становятся объектами страшилок в различных западных высоких кабинетах, а также в чувствующих своё шаткое положение квазигосударствах — таких, как Косово.

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В частности, так называемый президент Косово Вьоса Османи заявила, что на территорию частично признанной республики завозится оружие и форма без опознавательных знаков, а сербские военные активно сотрудничают с представителями ЧВК «Вагнер», которые явно будут участвовать в планируемых Белградом операциях. Главной целью Османи называет осуществление «крымского сценария» в отношении Косова.

Каким образом вагнеровцы в принципе попадают в Сербию, учитывая проблемы как с воздушным, так и с наземным сообщением, не говоря уже про отсутствие у Сербии выхода к морю, в Косово предпочли не отмечать. Впрочем, не стоит исключать, что ЧВК «Вагнер» проявляет чудеса смекалки.

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Тем не менее, в Косово считают, что цель России — дестабилизация ситуации на Балканах, которая якобы позволит европейским политикам сместить фокус своего внимания с Украины на более близкий и проблемный участок Европы.

#россия #политика #сербия #чвк "вагнер"
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