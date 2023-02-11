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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Италии не возражают против поставок британских истребителей Украине, но только при одном условии
И вот здесь, как говорится, дьявол кроется в деталях.
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Разговоры о возможной передаче Украине истребителей западного производства поднимаются так часто, что уже практически нет никаких сомнений в том, что такие вооружения рано или поздно будут переданы Киеву. В последнее время в качестве возможных «доноров» военных самолётов упоминается Великобритания, и данное обстоятельство может создать опасный прецедент, в результате которого маховик эскалации может сорвать с коленвала с трагическими для Европы последствиями. Именно этого в европейских столицах пока опасаются, практически единогласно открещиваясь от поставок истребителей Украине. Однако в МИД Италии на этот счёт рассуждают более расслабленно.

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В частности, глава МИД Италии Эдмондо Чиричелли заявил, что Рим не возражает против поставок британских истребителей Украине, если те будут использоваться для «оборонительных целей», при этом в Италии категорически против того, чтобы истребители использовались для наступательных операций на российскую территорию.

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И вот здесь, что называется, дьявол кроется в деталях. Во-первых, авиация в целом весьма опосредованно подходит под классификацию «оборонительных» вооружений. Во-вторых, с российской точки зрения, боевые действия и так проходят на территории России: за редчайшим исключением в настоящий момент линия фронта проходит по территории четырёх новых регионов РФ (по российской Конституции). Безусловно, европейские лидеры могут сколько угодно изображать, что не признают изменений на политической карте мира, но так уж сложилось, что в данном случае значение имеет только то, что на этот счёт думает Россия.

#россия #украина #политика #авиация #великобритания #боевые действия #военная авиация #италия #истребители
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