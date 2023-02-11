Относиться к этим заявлениям следует исключительно как к попыткам выставить себя добряками перед странами глобального Юга.

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Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

МИД России фактически в еженедельном режиме заявляет о готовности к переговорам по Украине. Все понимают, что непосредственно с Украиной переговариваться нет смысла, поскольку она не является субъектом международных отношений, а договариваться надо с теми, кто её спонсирует как в финансовом, так и в военном плане. Прекрасно это понимают и в самом МИДе, поэтому воспринимать заявления о готовности к переговорам следует исключительно как попытки выставить себя в положительном свете в глазах партнёров из стран так называемого глобального Юга.

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Вот и сегодня замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин в беседе с журналистами «Звезды» напомнил, что решения принимаются не в Киеве, и заявил, что Россия будет готова к переговорам, когда для их проведения настанет момент. Однако переговоры, продолжил Вершинин, должны проводиться «без предварительных условий» (очевидно, имеются в виду требования украинской стороны о выводе войск и возвращении территорий), на основе «той реальности, которая существует» и с учётом «тех целей, которые были нами озвучены публично».

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По мнению Вершинина, возможность таких переговоров, пока президентом США является Джо Байден, зависит от его и его окружения «осмотрительности и мудрости».