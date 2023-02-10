Скоро будет и полноценная серия.

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Предсерийное производство автомобилей Lada Vesta NG запустили на «Автовазе» — соответствующую информацию обнародовало агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Самарской области.

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В сообщении регионального правительства говорится следующее: «В пятницу, 10 февраля, губернатор [Самарской области] Дмитрий Азаров и президент АО "Автоваз" Максим Соколов на тольяттинской площадке дали старт предсерийному производству Lada Vesta NG, которое позволит отследить чёткость всех операций по сборке. Планируется, что серийный выпуск начнётся в начале марта, и уже в апреле новые машины появятся в продаже».

Таким образом, в ближайшие месяцы предприятие продолжит подготовку к серийному производству автомобиля, настройку оборудования, а также организацию производственных и логистических схем.

Напомним, «Автоваз» объявил о сборке первого тестового автомобиля Lada Vesta NG в ноябре прошлого года. Президент акционерного общества Максим Соколов заявил, что в 2025 году должен быть разработан переднеприводный SUV на платформе Vesta. Завод находился в простое в течение почти всего мая 2022 года из-за отсутствия комплектующих.

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Производство легковых автомобилей возобновилось в начале июня. Так, была запущена модель Lada Granta Classic 2022, а в июле прошлого года — Niva.