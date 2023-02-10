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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Минцифры создаст единого сотового оператора в новых регионах России
По крайней мере, министерству это поручили.
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Будучи элементом критически важной инфраструктуры, сотовая связь должна быть стабильной и доступной. Работы в этом направлении в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях ведутся, а сегодня правительство РФ поручило Минцифры создать на этих новых российских территориях единого оператора мобильной связи.

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Соответствующим известием поделился вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. По его словам, на сегодняшний день уже организована работа по мониторингу качества мобильной связи, а стоимость тарифов не превышает средние по России.

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Кроме того, активно ведётся работа над включением отраслей связи и информационных технологий в российское правовое поле, что позволит соответствующим компаниям пользоваться мерами господдержки, включая снижение платы за спектр, ставки налога и других форм поддержки на государственном уровне.

#россия #мобильная связь #сотовая связь
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