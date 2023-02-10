По крайней мере, министерству это поручили.

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке

RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке

-20% на 4070 Ti в Ситилинке

-20% на 4070 Ti в Ситилинке

Будучи элементом критически важной инфраструктуры, сотовая связь должна быть стабильной и доступной. Работы в этом направлении в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях ведутся, а сегодня правительство РФ поручило Минцифры создать на этих новых российских территориях единого оператора мобильной связи.

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Соответствующим известием поделился вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. По его словам, на сегодняшний день уже организована работа по мониторингу качества мобильной связи, а стоимость тарифов не превышает средние по России.

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Кроме того, активно ведётся работа над включением отраслей связи и информационных технологий в российское правовое поле, что позволит соответствующим компаниям пользоваться мерами господдержки, включая снижение платы за спектр, ставки налога и других форм поддержки на государственном уровне.