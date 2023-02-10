Для восстановления, так сказать, рыночных отношений.

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Samsung S23 и S23 Ultra уже в Ситилинке

Samsung S23 и S23 Ultra уже в Ситилинке

Как известно, российскую нефтяную отрасль не только обложили санкциями страны коллективного Запада, но и в декабре прошлого года ввели так называемый потолок цен. Поставлять нефть в страны, принявшие потолок цен, Россия решительно отказалась, а теперь, дабы привести в порядок цены на «чёрное золото», дополнительно сократит добычу на 500 тысяч баррелей в сутки.

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Об этом в комментарии журналистам ТАСС сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. По словам Новака, на сегодняшний день Россия полностью реализовывает весь объём добываемой нефти, однако из-за уменьшения количества покупателей вследствие отказа РФ от поставок нефти в принявшие «потолок цен» государства, возникло перепроизводство. В связи с этим добыча будет сокращена, что «будет способствовать восстановлению рыночных отношений».

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Сейчас основные объёмы российской нефти пусть и с огромными скидками, но всё же идут на азиатский рынок, где нефть смешивается с другими сортами, перемаркируется и уходит дальше покупателям.