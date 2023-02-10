Формально Россия как государство-продолжатель СССР остаётся в состоянии войны с Японией: мирный договор по итогам Второй мировой между странами так и не был подписан. Технически это мало на что влияет, поскольку дипломатическим и торговым отношениям между государствами это не мешало, однако символизм такого события не стоит списывать со счетов. Тем не менее, в прошлом году Япония, не имея практически никакого государственного суверенитета, заняла открыто враждебную России позицию, чем перечеркнула многолетние усилия по заключению мирного договора и решению «проблемы» Курильских островов.
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Ещё весной прошлого года в МИД РФ назвали закрытыми вопросы мирного договора и принадлежности Курильских островов, а сегодня подтвердили приверженность своим словам. По словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, Россия не намерена обсуждать подписание столь важного документа с откровенно недружественным государством, которое, к тому же, стремится нанести ущерб российским интересам.
Дополнительно Захарова заявила, что если планы по размещению в будущем американских гиперзвуковых ракет (пока не существуют) на японских островах будут реализованы, то это кардинально изменит ситуацию с безопасностью в регионе.