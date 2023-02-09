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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Конгрессмены США внесли резолюцию с требованием прекратить оказывать военную и финансовую помощь Украине
Понятное дело, всё это отклонят, замнут и забудут. Но сам факт показателен.
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Многие американцы, глядя на то, как их уровень жизни стремительно падает, а государство занято разбазариванием народных денег на «помощь» находящемуся за тысячи километров от США государству, начинают задавать вопросы своим представителям в Конгрессе США. И те, дабы изобразить из себя демократов, поднимают тему целесообразности столь активного участия Вашингтона в решении проблем Киева.

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Сегодня, например, Fox News сообщил о том, что конгрессмер Мэтт Гетц внёс резолюцию, призывающую президента США Джо Байдена прекратить военную и финансовую помощь Украине. При этом саму резолюцию, которую внесли Гетц вместе с десятью другими конгрессменами от Республиканской партии, многозначительно назвали «Резолюция усталости от Украины».

Конгрессмены считают, что поставки оружия в значительной степени истощили американские запасы, поставив под удар обороноспособность страны.

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Важно понимать, что не стоит возлагать на вышеописанное событие большие надежды: в США уже давно правят бал неоконсерваторы, у которых отсутствует как педаль тормоза, так и положение «R» на селекторе коробки передач — там привыкли только давить на газ, пока силовая установка не выйдет из строя.

#сша #украина #политика
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