Это с осени 2018 года, если что.

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Samsung S23 и S23 Ultra уже в Ситилинке

Samsung S23 и S23 Ultra уже в Ситилинке

Космическую отрасль до сих пор можно называть развивающейся, а у любой развивающейся высокотехнологичной отрасли, особенно связанной с транспортировкой грузов или людей, неизбежно накопление статистики аварий. Госкорпорация «Роскосмос», заведующая всей российской космической программой, делает всё возможное, чтобы процент успешных запусков в этой статистике увеличивался. В частности, сегодня в «Роскосмосе» отчитались о том, что с октября 2018 года по сегодняшний день корпорация осуществила 100 успешных пусков подряд.

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Из этой сотни 82 пуска пришлись на различные варианты ракеты-носители семейства «Союз», 11 пусков — на ракеты-носители «Протон-М», 4 — на ракеты-носители семейства «Ангара» (по два на «Ангару-1.2» и «Ангару А5»), ну и три пуска пришлись на ракеты-носители «Рокот».

Юбилейный сотый запуск состоялся сегодня утром: к МКС отправили первый в этом году грузовой космический корабль «Прогресс МС-22» на борту ракеты-носителя «Союз-2.1а».

Если учесть предоставленную «Роскосмосом» статистику по установленному в 2021 году рекорду в 60 успешных запусков подряд, то получается, что в среднем в 2019, 2020 и 2022 году Россия запускала космос всего примерно по 10—13 ракет. Что, учитывая острую необходимость как в разведывательных спутниках, так и в спутниках связи, в том числе для создания аналога Starlink, удручает.

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В «Роскосмосе» это понимают, поэтому в конце прошлого года обозначили планы по строительству в России двух дополнительных заводов для наращивания серийного производства спутников; к 2030 году Россия, по заявлению главы «Роскосмоса» Юрия Борисова, должна запускать уже по 365 спутников в год.