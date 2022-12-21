В настоящее время российская промышленность не удовлетворяет требованиям по выпуску спутников: их объективно мало, и каждый их запуск освещается чуть ли не как праздничное событие, хотя в государстве, гордо именующем себя космической державой, такие запуски должны быть недостойной внимания рутинной работой. Похоже, в «Роскосмосе» это осознали, и сегодня руководитель корпорации Юрий Борисов в интервью изданию «Ведомости» сообщил, что в России построят два новых завода по серийному производству спутников.
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Площадки для строительства ещё не определены, но, по словам Борисова, с наибольшей вероятностью один завод возведут в Красноярске, а второй — в Подмосковье. Главной задачей, как отметил глава «Роскосмоса», является оптимальная логистика, которая позволит максимально сократить пути доставки компонентов для конечного производства спутников.
Сейчас все российские заводы суммарно выпускают всего 15 спутников в год. В теории, уточняет Борисов, их производительность можно нарастить до 42 спутников в год, но и этого слишком мало в сегодняшних реалиях. Для сравнения, одна только компания SpaceX запускает в среднем по шесть аппаратов в сутки, а к 2030 году намеревается создать спутниковую группировку в 42 тысячи единиц.
Китай также наращивает активность в деле освоения космоса: суммарные производственные мощности Поднебесной в этом направлении на данный момент примерно в 33 раза превышают российские. К 2025—2026 годам Россия, как заявляет Борисов, должна нарастить выпуск спутников до 200—250 единиц в год, а к 2030 году — до 365 спутников в год.
Естественно, другие государства тоже на месте стоять не будут, поэтому чтобы возвратить себе статус первой/второй космической державы мира, России придётся на несколько порядков нарастить выпуск спутников. Сейчас об этом пока даже речи не идёт.
Если верить открытой информации, то доля российской спутниковой группировки составляет всего 4 %, в то время как суммарная доля военных и коммерческих спутников США превышает 60 %, Китая — 10 %, а Британии — 9 %. С 2014 года все ныне лидирующие в данной сфере государства многократно нарастили свои группировки спутников, тогда как Россия данным вопросом практически не занималась, вместо этого предпочитая усердно помогать тем же Британии и Евросоюзу в осуществлении этой задачи.