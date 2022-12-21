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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Роскосмос» построит два завода в целях наращивания серийного производства спутников
Сейчас с этим делом всё довольно печально.
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В настоящее время российская промышленность не удовлетворяет требованиям по выпуску спутников: их объективно мало, и каждый их запуск освещается чуть ли не как праздничное событие, хотя в государстве, гордо именующем себя космической державой, такие запуски должны быть недостойной внимания рутинной работой. Похоже, в «Роскосмосе» это осознали, и сегодня руководитель корпорации Юрий Борисов в интервью изданию «Ведомости» сообщил, что в России построят два новых завода по серийному производству спутников.

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Площадки для строительства ещё не определены, но, по словам Борисова, с наибольшей вероятностью один завод возведут в Красноярске, а второй — в Подмосковье. Главной задачей, как отметил глава «Роскосмоса», является оптимальная логистика, которая позволит максимально сократить пути доставки компонентов для конечного производства спутников.

Сейчас все российские заводы суммарно выпускают всего 15 спутников в год. В теории, уточняет Борисов, их производительность можно нарастить до 42 спутников в год, но и этого слишком мало в сегодняшних реалиях. Для сравнения, одна только компания SpaceX запускает в среднем по шесть аппаратов в сутки, а к 2030 году намеревается создать спутниковую группировку в 42 тысячи единиц.

Китай также наращивает активность в деле освоения космоса: суммарные производственные мощности Поднебесной в этом направлении на данный момент примерно в 33 раза превышают российские. К 2025—2026 годам Россия, как заявляет Борисов, должна нарастить выпуск спутников до 200—250 единиц в год, а к 2030 году — до 365 спутников в год.

Естественно, другие государства тоже на месте стоять не будут, поэтому чтобы возвратить себе статус первой/второй космической державы мира, России придётся на несколько порядков нарастить выпуск спутников. Сейчас об этом пока даже речи не идёт.

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Если верить открытой информации, то доля российской спутниковой группировки составляет всего 4 %, в то время как суммарная доля военных и коммерческих спутников США превышает 60 %, Китая — 10 %, а Британии — 9 %. С 2014 года все ныне лидирующие в данной сфере государства многократно нарастили свои группировки спутников, тогда как Россия данным вопросом практически не занималась, вместо этого предпочитая усердно помогать тем же Британии и Евросоюзу в осуществлении этой задачи.

#экономика #роскосмос #спутники
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