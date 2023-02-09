Одними из самых результативных подразделений ВС РФ в рамках специальной военной операции являются подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые не только подавляют связь противника, в том числе нарушая работу спутникового интернета Starlink, но и экранируют собственную технику. Без систем РЭБ невозможны современные боевые действия, и вот, сегодня Telegram-канал «Военная хроника» сообщил, что украинские войска начали в больших количествах терять коммерческие небольшие беспилотники (квадрокоптеры), применяющиеся для разведки и корректировки артиллерийского огня.
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Согласно сведениям «Военной хроники», с января этого года украинские операторы беспилотников в нескольких крупных соединениях ВСУ в одном только Артёмовске (Бахмуте) потеряли не менее сотни таких коммерческих аппаратов. Как уточняется, эти коптеры просто не успевают подлететь к позициям российских войск, слепнут и выходят из строя под действием помех РЭБ.
Авторы канала предполагают, что такой расклад стал возможен после того, как на фронт стали в достаточных количествах поступать портативные станции радиоэлектронной борьбы. Согласно имеющимся сведениям, данные станции представляют собой фактически карманные приборы размером всего в несколько сантиметров. Согласно данным «Военной хроники», именно появление таких систем РЭБ позволило в течение осени 2022 — начала зимы 2023 практически полностью подавить работу украинских БПЛА на артёмовском направлении, компрометировав разведывательные усилия ВСУ и обезопасив ВС РФ от сбрасывания гранат и распыления отравляющих веществ.