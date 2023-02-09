Вчера в рамках своего европейского турне президент Украины Владимир Зеленский посетил Великобританию, где не только пообщался с высшими должностными лидерами и встретился с королём Карлом III, но и побывал на одном из тренировочных комплексов, где украинские военные проходят подготовку управлению танками Challenger 2, готовыми отправиться на фронт уже в марте. Попутно Зеленский выразил надежду на передачу Украине британских истребителей, после чего последовал дальше — уже в Париж на встречу с Макроном и Шольцем.
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В том, что истребители будут рано или поздно переданы, можно особо не сомневаться: по закону военной науки без поддержки с воздуха в современных боевых действиях делать нечего. В связи с этим на тему появления на Украине европейских, а дальше, возможно, и американских истребителей высказались в Кремле.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, передача британских истребителей Украине вызовет сожаление, поскольку подобные действия лишь затянут конфликт, сделав его «более болезненным и мучительным для Украины». Что же до хода специальной операции, то британские истребители на него, заявил Песков, никак не повлияют.
Важно помнить, что на момент начала СВО у Украины были пусть и не очень крупные, но всё же функционирующие военно-воздушные силы. И произошло с ними то, из-за чего украинские политики жалобно просят западных покровителей передать уже собственную авиацию.