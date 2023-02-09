Как и все предыдущие поставки, и эта ничего не изменит, считают в Кремле.

Samsung S23 и S23 Ultra уже в Ситилинке

Samsung S23 и S23 Ultra уже в Ситилинке

Вчера в рамках своего европейского турне президент Украины Владимир Зеленский посетил Великобританию, где не только пообщался с высшими должностными лидерами и встретился с королём Карлом III, но и побывал на одном из тренировочных комплексов, где украинские военные проходят подготовку управлению танками Challenger 2, готовыми отправиться на фронт уже в марте. Попутно Зеленский выразил надежду на передачу Украине британских истребителей, после чего последовал дальше — уже в Париж на встречу с Макроном и Шольцем.

реклама

В том, что истребители будут рано или поздно переданы, можно особо не сомневаться: по закону военной науки без поддержки с воздуха в современных боевых действиях делать нечего. В связи с этим на тему появления на Украине европейских, а дальше, возможно, и американских истребителей высказались в Кремле.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, передача британских истребителей Украине вызовет сожаление, поскольку подобные действия лишь затянут конфликт, сделав его «более болезненным и мучительным для Украины». Что же до хода специальной операции, то британские истребители на него, заявил Песков, никак не повлияют.

рекомендации -17% на RTX 4070 Ti в Ситилинке Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить 3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 -19% на 13900KF - цены рухнули 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде

Важно помнить, что на момент начала СВО у Украины были пусть и не очень крупные, но всё же функционирующие военно-воздушные силы. И произошло с ними то, из-за чего украинские политики жалобно просят западных покровителей передать уже собственную авиацию.