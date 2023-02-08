Будучи человеком интересующимся историей и политикой, музыкант и один из основателей рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс с самого начала специальной военной операции утверждал, что в данном конфликте виноваты западные страны, не сдержавшие своих обещаний и игнорировавших опасения России. Уотерс не изменяет своей позиции и пытается сделать всё, что в его силах, дабы донести её не только до простого обывателя, но и до тех, кто принимают решения. В частности, сегодня музыкант выступил по видеосвязи на заседании Совета Безопасности ООН.
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В ходе своего выступления Уотерс заявил, что не поддерживает российскую военную операцию, но при этом отметил, что вопреки расхожему мнению, она не была неспровоцированной. Уотерс отметил, что строжайшим образом осуждает этих провокаторов, и призвал лидеров России, США и Украины вкупе с НАТО и ЕС сесть наконец-то за стол переговоров и «сегодня же» прекратить огонь.
Хотя порыв господина Уотерса, безусловно, благородный, но российская сторона уже неоднократно обвинила своих визави в недоговороспособности. Хуже того — ничто не мешает западным странам заключить договор, а затем демонстративно его растоптать и нарушить. Так что текущая ситуация в мире и вправду очень тревожная и непредсказуемая.