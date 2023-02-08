На Украине давно забыли, что такое дипломатический протокол. Не обращайте внимание.

Samsung S23 и S23 Ultra уже в Ситилинке

Samsung S23 и S23 Ultra уже в Ситилинке

В международных отношениях есть такая вещь, которая называется дипломатическим протоколом. Согласно ему, члены иностранной делегации должны выглядеть подобающе в целом, и на встрече с главами принимающих государств — в особенности. Представители Украины же, поверившие в собственную сказку о противостоянии «вселенскому злу» и «защите Европы», посчитали, что они могут массово сменить имидж, поменять строгие костюмы на одежду a-la «только что из окопа», игнорировать правила дипломатического этикета и являться в таком неприглядном виде даже на аудиенцию с монархом исторически великого государства.

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В частности, именно так произошло во время сегодняшнего визита президента Украины Владимира Зеленского в Лондон, где он сначала пообщался с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, затем выступил в британском парламенте с просьбой передать Украине истребители, ну и под конец явился на аудиенцию с британским королём Карлом III.

И вот здесь у рядовых британцев, для которых король/королева являются родительскими фигурами, чаша терпения переполнилась. Как стали справедливо отмечать британцы в комментариях под официальной королевской публикацией в Twitter, Зеленский мог бы привести себя в порядок на аудиенции с монархом.

«Он надорвался бы, если бы оделся как подобает? Абсолютно неприемлемо являться в таком виде на встречу с королём», — отметил пользователь RealMGSimpson;

«Жалкий вид», — справедливо отметил Stuart;

«Зе вообще меняет свою одежду?», — поинтересовалась пользовательница Winning4Him;

«Хватит его оправдывать. Изучите и взгляните, как одевались лидеры своих стран во время Второй мировой войны», — заявил пользователь Lucian;

«Воу, надень уже костюм», — потребовал пользователь Rob;

«Его страна воюет, но, чёрт возьми, он катается в отпуск», — посетовал Toto;

«Давай, Карл, скажи ему, что мы все думаем!», — сокрушается CharliAitchi.

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К сожалению, представители украинских властей в целом и Зеленский в частности попали в ловушку своего «воинственного» имиджа. Просто так взять и вернуться к строгому костюму нельзя — не поймут. Продолжать ходить в максимально «casual» стиле — будут возмущаться и смеяться. Ситуация-с.