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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Британцы возмутились внешним видом Зеленского на аудиенции у короля Карла III
На Украине давно забыли, что такое дипломатический протокол. Не обращайте внимание.
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В международных отношениях есть такая вещь, которая называется дипломатическим протоколом. Согласно ему, члены иностранной делегации должны выглядеть подобающе в целом, и на встрече с главами принимающих государств — в особенности. Представители Украины же, поверившие в собственную сказку о противостоянии «вселенскому злу» и «защите Европы», посчитали, что они могут массово сменить имидж, поменять строгие костюмы на одежду a-la «только что из окопа», игнорировать правила дипломатического этикета и являться в таком неприглядном виде даже на аудиенцию с монархом исторически великого государства.

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В частности, именно так произошло во время сегодняшнего визита президента Украины Владимира Зеленского в Лондон, где он сначала пообщался с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, затем выступил в британском парламенте с просьбой передать Украине истребители, ну и под конец явился на аудиенцию с британским королём Карлом III.

И вот здесь у рядовых британцев, для которых король/королева являются родительскими фигурами, чаша терпения переполнилась. Как стали справедливо отмечать британцы в комментариях под официальной королевской публикацией в Twitter, Зеленский мог бы привести себя в порядок на аудиенции с монархом.

  • «Он надорвался бы, если бы оделся как подобает? Абсолютно неприемлемо являться в таком виде на встречу с королём», — отметил пользователь RealMGSimpson;
  • «Жалкий вид», — справедливо отметил Stuart;
  • «Зе вообще меняет свою одежду?», — поинтересовалась пользовательница Winning4Him;
  • «Хватит его оправдывать. Изучите и взгляните, как одевались лидеры своих стран во время Второй мировой войны», — заявил пользователь Lucian;
  • «Воу, надень уже костюм», — потребовал пользователь Rob;
  • «Его страна воюет, но, чёрт возьми, он катается в отпуск», — посетовал Toto;
  • «Давай, Карл, скажи ему, что мы все думаем!», — сокрушается CharliAitchi.
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К сожалению, представители украинских властей в целом и Зеленский в частности попали в ловушку своего «воинственного» имиджа. Просто так взять и вернуться к строгому костюму нельзя — не поймут. Продолжать ходить в максимально «casual» стиле — будут возмущаться и смеяться. Ситуация-с.

#украина #политика #великобритания #англия
7
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Жидомир Златоуст
21:01
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REY_B_
20:58
Каждый сам высказывает свою интеллектуальную позицию, в каждом своём высказывании. Моя такая, а твоя такая.
Британцы возмутились внешним видом Зеленского на аудиенции у короля Карла III
хахахер
20:58
а ты бомж украинский
Британцы возмутились внешним видом Зеленского на аудиенции у короля Карла III
Neshesha
20:57
ну хотя бы 180 , на крайняк 160, ниже не интересно уже, выносится всё и вся
Heroes of Might and Magic III - игра на все времена с большой буквы, которая актуальна до сих пор
Enforsen Bsv
20:57
Британия заявила, что поставки танков "Челленджер 2" на Украину начнутся в марте. Всего должно быть поставлено 14 танков в течение трёх месяцев весны. ... по 4 с половинкой танка в месяц))))
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REY_B_
20:56
Я профи по управлению, т.к. несколько лет работал профи. И говорю те вещи, которые сам понимаю, и могу легко объяснить другим. А вот как клоун может превратиться в главнокомандующего, объяснить невозм...
Британцы возмутились внешним видом Зеленского на аудиенции у короля Карла III
REY_B_
20:55
И что может поставить Риши? У Великобритании боеготовых всего 21 штурмовик и 95 истребителей.
Британцы возмутились внешним видом Зеленского на аудиенции у короля Карла III
FobOrgan
20:54
Жуткая-жуть когда диленты пишут про оружие. И патроны то у них крупные и магазины то с автоматической подачей и стреляют с 800м в голову и шею. Автор, осчастливь всех, закончи серию об оружии прям вот...
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хахахер
20:54
бриты зеле и ледокол списанный в кредит продали как-то
Британцы возмутились внешним видом Зеленского на аудиенции у короля Карла III
Роман Ефимочкин
20:52
Возможно )))
В Сирии обратили внимание на то, что ни одна европейская страна не отправила арабской республике гуманитарную помощь
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