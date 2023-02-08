И никогда этого не забудут.

Samsung S23 и S23 Ultra уже в Ситилинке

Samsung S23 и S23 Ultra уже в Ситилинке

На днях на территориях Сирии и Турции произошло страшнейшее стихийное бедствие: мощное землетрясение унесло жизни тысяч мирных людей, покалечило ещё несколько десятков тысяч, а уж про масштабы экономических и гуманитарных последствий и говорить не приходится. Казалось бы, такие трагические моменты в истории человечества — повод забыть обо всех противоречиях и, сплотившись, помочь пострадавшим государствам. Но, как оно постоянно бывает в случае с обожающими наставлять других представителями западного мира, одна страна, в их представлении, заслуживает помощи больше, чем другая.

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Как обратил внимание сирийский бизнесмен Фарес Шехаби, ни одно европейское государство, не считая России, не отправило гуманитарную помощь в Сирию. Помогают арабской республике только её ближайшие соседи и друзья. По словам Шехаби, сирийский народ никогда не забудет такого безразличия европейских стран к трагедии.

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Стоит помнить, что Сирия не только опустошена продолжающимся на её территории вот уже без малого 12 лет военным конфликтом с участием сразу нескольких государств мира, но также находится в тяжёлой ситуации из-за наложенных на неё коллективным Западом санкций, из-за которых в страну, например, с большим трудом поступают жизненно важные лекарства.