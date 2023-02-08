На протяжении огромного количества времени Европа была главной и, по большому счёту, единственной жертвой нелегальной миграции, вызванной чередой военных операций США и НАТО в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Изображать из себя светочей демократии, готовых принять и ассимилировать бесчисленное множество мигрантов, удобно, когда имеются практически бесплатные ресурсы, работающая экономика, сытое, богатое и обогретое население, а над миром дамокловым мечом не висит угроза ядерной аннигиляции. Когда все эти составляющие успеха исчезают, пропадает и европейское гостеприимство.
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В частности, канцлер Австрии Карл Нехаммер, как передаёт ТАСС со ссылкой на его интервью газете Bild, заявил о необходимости возведения «физической инфраструктуры и барьеров», с помощью которых от нелегальной миграции бы защищались внешние границы Европейского союза. Как отметил Нехаммер, Европа сейчас переживает новый миграционный кризис, и действовать необходимо «быстро и чётко».
Важно помнить, что в прошлом году к бесконтрольной миграции из Африки и Ближнего Востока присоединились также и беженцы с Украины, что больно ударило как по экономике ЕС, так и по безопасности.