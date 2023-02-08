Сегодня президент Украины Владимир Зеленский отправился в европейское турне. Первым пунктом остановки стала Великобритания, где украинский лидер выступил в британском парламенте с предсказуемой речью, по завершении которой передал стране «подарок» от украинских военных лётчиков — шлем с подписями. Данный нехитрый жест стал прелюдией к ожидаемой просьбе о передаче Украине английских боевых самолётов, в частности, истребителей.
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Разговоры о необходимости передаче украинским вооружённым силам американских и европейских самолётов начали набирать обороты после того, как США и Германия одобрили поставку основных боевых танков M1 Abrams и Leopard соответственно. Сейчас вовсю идут обсуждения возможности поставок американских истребителей F-16, европейских Eurofighter и, возможно, даже французских «Рафалей».
Причина, по которой тема поставок Украине боевой авиации вообще встала на повестке дня, простая: свою авиацию ВСУ за год растеряли, боевые вылеты теперь исчисляются единицами в день, а без поддержки с воздуха никакие успешные (с достижением важных стратегических целей) наступательные операции против превосходящего как качественно, так и количественно оппонента, по закону военной науки, невозможны в принципе.