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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский призвал Великобританию передать Украине боевые самолёты
Турне с протянутой рукой продолжается.
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Сегодня президент Украины Владимир Зеленский отправился в европейское турне. Первым пунктом остановки стала Великобритания, где украинский лидер выступил в британском парламенте с предсказуемой речью, по завершении которой передал стране «подарок» от украинских военных лётчиков — шлем с подписями. Данный нехитрый жест стал прелюдией к ожидаемой просьбе о передаче Украине английских боевых самолётов, в частности, истребителей.

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Разговоры о необходимости передаче украинским вооружённым силам американских и европейских самолётов начали набирать обороты после того, как США и Германия одобрили поставку основных боевых танков M1 Abrams и Leopard соответственно. Сейчас вовсю идут обсуждения возможности поставок американских истребителей F-16, европейских Eurofighter и, возможно, даже французских «Рафалей».

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Причина, по которой тема поставок Украине боевой авиации вообще встала на повестке дня, простая: свою авиацию ВСУ за год растеряли, боевые вылеты теперь исчисляются единицами в день, а без поддержки с воздуха никакие успешные (с достижением важных стратегических целей) наступательные операции против превосходящего как качественно, так и количественно оппонента, по закону военной науки, невозможны в принципе.

#украина #политика #авиация #великобритания #военная авиация #истребители #англия
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Александр Голомедов
18:40
Ну, а незалежным можно Т-55 из Словении поставлять, это другое...
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Nutty8702
18:39
Мдя... Это не унылой лошади бусы получать...
Зеленский призвал Великобританию передать Украине боевые самолёты
Вежливый B-R-A-D-L-E_Y
18:39
Россию поглотит смута Федерацию покинут многие регионы. Многие связывают распад России с санкциями. Не связывайте распад России и санкции. Санкции только дополнительный внешний фактор, который не явл...
Зеленский призвал Великобританию передать Украине боевые самолёты
Вежливый B-R-A-D-L-E_Y
18:37
Министр обороны ФРГ подарил игрушечный Leopard украинскому коллеге и пообещал настоящие танки в 2024
Вежливый B-R-A-D-L-E_Y
18:35
так макеевку же тоже "отвоевала". вот там где отвоевала и будут дискотеки. с выступлением кобзона. Нидерланды продолжат привлекать Россию к ответственности за MH17, - премьер Рютте
Зеленский призвал Великобританию передать Украине боевые самолёты
Евгений Самара
18:35
Голландский штурвал - это про хххлов и их западных "друзей" ))
Зеленский призвал Великобританию передать Украине боевые самолёты
Вежливый B-R-A-D-L-E_Y
18:33
а занешь дaлбаеб что самое забавное в истории о волках. что раха проeбала инф войну полностью. иначе танки не поставляли б. и с рахой теперь можно делать что угодно. если завтра начнут взрываться конд...
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Alex Zamfol
18:33
Какие тебе "дискотеки", если РФ каждый день по населённому пункту отвоёвывает!?
Зеленский призвал Великобританию передать Украине боевые самолёты
Вежливый B-R-A-D-L-E_Y
18:30
а дальше дискотека в маеевках. только более лудшее.
Зеленский призвал Великобританию передать Украине боевые самолёты
Вежливый B-R-A-D-L-E_Y
18:29
раху медленно варить надо, что б не выпрыгнула из котелка. совок тоже не сразу наeбнули. не сцы орк, как готовить режимы там знают.
Зеленский призвал Великобританию передать Украине боевые самолёты
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