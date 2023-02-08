Интересно, куда же это всё экспортировалось? Неразрешимая загадка!

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Так уж сложилось, что тема вооружений за последний год стала куда более популярной, чем тема чего бы то ни было мирного и созидательного. Времена нынче соответствующие, поэтому удивляться этому не приходится. Вот и в Иране, например, сообщили о росте экспорта своих вооружений. Соответствующей информацией поделился замминистра обороны Исламской республики генерал Сейед Мехди Фаррахи.

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Как отметил замминистра, за период с марта по декабрь 2022 года экспорт иранских вооружений увеличился в три раза по сравнению с аналогичным периодом в 2021 году. По мнению господина Фаррахи, увеличение экспорта вооружений связано с ударными темпами развития иранского военно-промышленного комплекса.

Спорить с этим заявлением действительно трудно: за последние десять лет в Иране появились компетенции в оборонной сфере, которые на сегодняшний день лишь обретаются в российском ВПК. Хотя ни Иран, ни Россия этого не подтвердили, но резкий рост экспорта иранских вооружений наверняка связан с поставками беспилотников, которые применяются ВС РФ в ходе ударов по военным объектам в рамках специальной военной операции.

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При этом необходимо помнить, что Иран практически сразу после произошедшей в стране Исламской революции был обложен коллективным Западом санкциями, под гнётом которых живёт и развивается на протяжении уже более чем сорока лет.