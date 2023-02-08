Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Шольц подтвердил введение очередного пакета антироссийских санкций ЕС в годовщину начала СВО
А ещё говорят, это русские одержимы различными датами и символизмом.
рекомендации
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
MSI 3060 Ti Ventus OC дешевле 40 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке
-19% на 13900KF - цены рухнули
3060 дешевле 30тр в Ситилинке

Недавно глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС обложит Россию уже десятым по счёту пакетом санкций, приурочив его к началу специальной военной операции. Сегодня же данную мысль повторил Олаф Шольц, канцлер Германии, являющейся пока ещё самой главной экономикой в Евросоюзе.

реклама

По словам Шольца, ЕС усилит санкции против России, чтобы та «ясно поняла», что её «планы на Украине» не увенчаются успехом. Как связаны очередные санкции, в которые европейские руководители уже не знают, что добавить, и цели России в спецоперации, сказать практически невозможно. Крайне наивно полагать, что позиция России по вопросу, который она считает для себя экзистенциальной угрозой, пошатнётся после десятого пакета санкций, особенно после всех тех беспрецедентных ограничений, введённых против Москвы в самом начале боевых действий.

рекомендации
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде

Что конкретно войдёт в очередной санкционный пакет, не уточняется, однако ранее глава Еврокомиссии упоминала, что в него помимо всего прочего собираются включить запрет на экспорт в Россию технологий двойного назначения, которые могут применяться в том числе в военных целях.

#россия #санкции #политика #германия #евросоюз
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

СМИ: Германия одобрила поставку Киеву 178 танков Leopard 1, но большая их часть прибудет только в 2024 году
Британия собирается передать Украине дальнобойное оружие и подготовить пилотов истребителей
Японские законодатели склоняются к реализации более мягких ограничений на экспорт оборудования в Китай
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Турция может отказаться от покупки F-16 у США и купить их у Европы, Китая или России
30
Windows 11 и DISM-Scripts - весомый повод перехода с Windows 10 на новую ОС
31
Leopard 2 увязнут в грязи, а Abrams отправятся на Тайвань - какие проблемы ждут танки в Украине
12
12 лучших процессоров для мощных игровых ПК в феврале 2023 года
18
Краткий обзор на релизную версию Hogwarts Legacy - игровая индустрия опять нас подвела
16
Потенциал С-400 для кораблей ВМФ РФ: Фрегаты проекта 22350 оснастят дальнобойными зенитными ракетами
38
DLSS 2.5 против FSR 2.1 - преимущество до сих пор за Nvidia. Разбираемся на примере Forspoken
73
6 удивительных фактов о ChatGPT, о которых вам никто не расскажет
12
Топ 7 самых популярных игр для Steam Deck по статистике Valve
1
Артиллерия России будет использовать передовые снаряды «Краснополь» для уничтожения западных танков
7

Сейчас обсуждают

pOdOnOg
15:49
Там же нет шпиля по близости?...
В Латвии загорелся американский завод по производству беспилотников для НАТО и Украины
Вежливый B-R-A-D-L_E-Y
15:49
Вот так бывает: смешной комик превратил страну в великую державу, а гениальный стратег превратил великую державу в кусок говна.
Новый Министр обороны Украины перенесёт боевые действия на территорию России - российский военкор
Вежливый B-R-A-D-L_E-Y
15:49
Госдума России запретит российским СМИ писать об уголовном прошлом наёмников из банды "Вагнера"
Новый Министр обороны Украины перенесёт боевые действия на территорию России - российский военкор
Анти Чмо
15:47
Зеленский продал 28% всей земли Украины Австралийское издание National Review пишет, что три больших американских транснациональных консорциума скупили... 17 млн га украинских сельскохозяйственных зе...
Новый Министр обороны Украины перенесёт боевые действия на территорию России - российский военкор
Вежливый B-R-A-D-L_E-Y
15:47
В подмосковных Химках 11-летняя русская девочка нанесла свой однокласснице 100 ударов ножом (!) в школьном туалете...! Это же какая злоба должна была скопиться в сердце этой 11-летней садистки от той ...
Новый Министр обороны Украины перенесёт боевые действия на территорию России - российский военкор
Slow Mo
15:46
Мир в обмен на жизни
Британия собирается передать Украине дальнобойное оружие и подготовить пилотов истребителей
Анти Чмо
15:46
Зеленский продал 28% всей земли Украины Австралийское издание National Review пишет, что три больших американских транснациональных консорциума скупили... 17 млн га украинских сельскохозяйственных зе...
Европа де-факто разрешила России обходить потолок цен на нефть
хахахер
15:45
пиндос может 15 только поставить СПГ в европу,а европе надо 150.Средства в северные потоки европейские частные компании вложили,там в германии сидят эти компании и им самое херовое от разрушения поток...
США разместили эсминец с ракетами Tomahawk на расстоянии удара по Крыму и Донбассу
Михаил Barash Андреев
15:45
Чел, ты потребляешь контент бесплатно, тебе никто ничего не должен. Не выделывайся, пожалуйста, иначе придётся решать твой вопрос по-другому.
ВС РФ оставили Украину без цехов по производству беспилотников в Харькове
am8086
15:44
> Естественно, Windows 11 обладает гораздо большими возможностями, чем система 20-летней давности Например?
На видео сравнили объём отправляемых данных Windows 11 и старых версий
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем