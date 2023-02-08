А ещё говорят, это русские одержимы различными датами и символизмом.

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Недавно глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС обложит Россию уже десятым по счёту пакетом санкций, приурочив его к началу специальной военной операции. Сегодня же данную мысль повторил Олаф Шольц, канцлер Германии, являющейся пока ещё самой главной экономикой в Евросоюзе.

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По словам Шольца, ЕС усилит санкции против России, чтобы та «ясно поняла», что её «планы на Украине» не увенчаются успехом. Как связаны очередные санкции, в которые европейские руководители уже не знают, что добавить, и цели России в спецоперации, сказать практически невозможно. Крайне наивно полагать, что позиция России по вопросу, который она считает для себя экзистенциальной угрозой, пошатнётся после десятого пакета санкций, особенно после всех тех беспрецедентных ограничений, введённых против Москвы в самом начале боевых действий.

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Что конкретно войдёт в очередной санкционный пакет, не уточняется, однако ранее глава Еврокомиссии упоминала, что в него помимо всего прочего собираются включить запрет на экспорт в Россию технологий двойного назначения, которые могут применяться в том числе в военных целях.