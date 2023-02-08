Удар был нанесён в ночь на среду.

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Беспилотная авиация, ставшая символом современных боевых действий, вышла на совершенно иной уровень в ходе специальной операции на Украине. С помощью беспилотников осуществляется не только разведка и корректировка ударов артиллерии и танковых выстрелов, но и также наносится непосредственно огневое поражение техники и личного состава противника. Соответственно, чем таких беспилотников меньше, тем менее «зубастым» и «глазастым» является оппонент. Сегодня ночью вооружённые силы России осуществили удар несколькими баллистическими ракетами по территории цехов по производству БПЛА в городе Харьков.

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Согласно комментариям с мест, после ударов возник огромный пожар, ну а спустя несколько часов стали появляться и первые фотографии непосредственно с территории цехов. По фотографиям можно сделать вывод, что если эти цеха и подлежат восстановлению, то явно не в обозримой и даже не в среднесрочной перспективе.

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Любопытно, что всего за несколько часов до ударов по харьковскому заводу возник пожар в цеху по производству беспилотников в Латвии, которая активно снабжала ВСУ соответствующими аппаратами. Совпадение, конечно, возможно, но в таких ситуациях говорят, что оно слишком удачно, чтобы в него поверить.