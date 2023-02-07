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16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр

Германия готова поставить Украине 178 танков Leopard 1, а немецкое правительство уже одобрило соответствующий указ. Такой информацией поделилось со своими читателями издание Der Spiegel со ссылкой на источники в Бундестаге.

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Как уточняется, поставка танков будет проходить постепенно, причём большую их часть собираются поставить только в следующем году. По данным агентства Reuters, в течение 2023 года Украине смогут передать только 20—25 танков Leopard 1. Техника будет изъята из промышленных запасов и передана в распоряжение ВСУ.

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Учитывая интенсивность боевых действий и количество сжигаемых танков, трудно сказать, какое влияние на ход специальной операции могут оказать запланированные на этот год поставки данной тяжёлой бронетехники. Впрочем, важно понимать, что главным спонсором украинских военных по-прежнему остаются США, которые снабжают ВСУ львиной долей всей техники и экипировки. А там о снижении уровня поддержки пока даже не думают.