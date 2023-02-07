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Редакция
События в мире Михаил Андреев
На Украине считают, что имеют право наносить удары по российской территории оружием собственного производства
Надо бы объяснить ребятам, что они «немножко» не правы.
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На протяжении всего без малого года специальной операции западные спонсоры украинских вооружённых сил заявляли, что не собираются поставлять им оружие, с помощью которого можно осуществлять удары по территории России. По слухам, чтобы избежать этого, американские оружейники даже перепрошивали программное обеспечение пусковых установок HIMARS, дабы те в принципе не могли работать на расстоянии больше заданного лимита. Тем не менее, об оружии непосредственно украинского производства речи в плане запрета ударов по России не шло, и эту тему решил развить одиозный секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

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По словам Данилова, ВСУ имеют право наносить удары по территории России с помощью украинского оружия. О каком-таком украинском оружии говорит Данилов, и не является ли оно просто сменой «бирки», не уточняется, однако, по его словам, такое оружие у Украины имеется.

Стоит напомнить, что украинские вооружённые силы уже осуществляли запуски беспилотных летательных аппаратов вглубь российской территории, пытаясь поразить аэродромы, на которых базируются стратегические бомбардировщики. В результате дроны пролетели несколько сотен километров и были сбиты непосредственно над аэродромами. Жертвами стали несколько аэродромных техников, и лишь по счастливому стечению обстоятельств разрушения не достигли огромных масштабов, особенно, учитывая, что на аэродромах стратегической авиации обязательно хранится ядерное оружие.

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В данном случае украинским представителям власти необходимо доходчиво объяснить, что даже мысль об ударах по территории России не должна посещать их головы. Собираются ли в МО РФ заниматься этой необходимой просветительской деятельностью, пока вопрос открытый.

#россия #украина #политика #боевые действия
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