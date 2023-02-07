Когда президент США Джо Байден в конце января подписал указ о поставках на Украину основных боевых танков M1 Abrams, представители Белого дома впоследствии уточнили, что непосредственно их передача может занять «много месяцев». Связано это с тем, что американцы не желают передавать Украине танки с «секретной» бронёй, которые легко могут стать трофеями ВС РФ с последующим раскрытием всех этих уже давно известных российским разведчикам и инженерам секретов Полишинеля. Иными словами, американцы тянут резину, попутно отрекаясь от поставок запрашиваемых Киевом истребителей F-16.
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В частности, сегодня журналисты попросили президента США Джо Байдена прокомментировать ситуацию вокруг отказа поставлять Украине истребители F-16, на что тот ответил, что «ситуация абсолютно иная» и что «нам следует оставить их [истребители] здесь».
Военные эксперты и аналитики считают, что настоящей причиной отказа от поставок F-16 служит исключительно проблематичность их дальнейшего использования вооружёнными силами Украины. Умеющих управлять данными истребителями пилотов в ВВС ВСУ попросту нет, а минимальный курс обучения составляет шесть месяцев. Кроме того, важно понимать, что лётчика проще обучить с нуля, чем переучивать его управлять американским самолётом после всей сознательной жизни за штурвалом советского самолёта.