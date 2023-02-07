Когда специальная военная операция только начиналась, мало кто предполагал, что она затянется на целый год, да и в целом все до единого прогнозы военных «аналитиков» и прочих «экспертов» оказались лишь сотрясанием воздуха. Оно и понятно: ни один, даже самый изящный план вооружённого конфликта не выдерживает первого столкновения с противником, тем более поддерживаемым всем коллективным Западом. Тем не менее, на сегодняшний день, несмотря на всю эту немыслимую по своим масштабам поддержку и принятые ранее «непростые решения», инициатива на фронтах боевых действий находится в российских руках.
реклама
В связи с этим глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в разговоре с республиканским министром по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмедом Дудаевым заявил, что до конца года спецоперация закончится.
По мнению Кадырова, европейские государства признают неправильность своих действий, и когда всё закончится, им придётся вновь взаимодействовать с Россией во всех сферах. Другого, убеждён глава Чечни, «не будет и не должно быть».
Стоит отметить, что сегодня министр обороны России Сергей Шойгу, что только за январь украинские вооружённые силы помимо всего прочего потеряли свыше трёхсот танков. Очевидно, таким образом нас пытаются убедить в том, что поставки Украине сотни западных танков особо «погоду» на фронте не изменят. Ну, а как оно окажется на самом деле, узнаем в течение нескольких месяцев, когда первые «Леопарды» прибудут на фронт.