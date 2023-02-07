Оптимистичненько.

Когда специальная военная операция только начиналась, мало кто предполагал, что она затянется на целый год, да и в целом все до единого прогнозы военных «аналитиков» и прочих «экспертов» оказались лишь сотрясанием воздуха. Оно и понятно: ни один, даже самый изящный план вооружённого конфликта не выдерживает первого столкновения с противником, тем более поддерживаемым всем коллективным Западом. Тем не менее, на сегодняшний день, несмотря на всю эту немыслимую по своим масштабам поддержку и принятые ранее «непростые решения», инициатива на фронтах боевых действий находится в российских руках.

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В связи с этим глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в разговоре с республиканским министром по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмедом Дудаевым заявил, что до конца года спецоперация закончится.

По мнению Кадырова, европейские государства признают неправильность своих действий, и когда всё закончится, им придётся вновь взаимодействовать с Россией во всех сферах. Другого, убеждён глава Чечни, «не будет и не должно быть».

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Стоит отметить, что сегодня министр обороны России Сергей Шойгу, что только за январь украинские вооружённые силы помимо всего прочего потеряли свыше трёхсот танков. Очевидно, таким образом нас пытаются убедить в том, что поставки Украине сотни западных танков особо «погоду» на фронте не изменят. Ну, а как оно окажется на самом деле, узнаем в течение нескольких месяцев, когда первые «Леопарды» прибудут на фронт.