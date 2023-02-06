Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, который осенью прошлого года отправился на фронт специальной военной операции дабы оказывать посильную помощь как военным, так и гражданским лицам, в конце прошлого года получил ранение в результате артиллерийского удара по ресторану в Донецке. Несмотря на то, что Рогозин на собственной шкуре прочувствовал, что такое боевые действия на передке, его решимости это нисколько не убавило: как сообщает RT в своём эксклюзивном материале, Рогозин вернулся на фронт.
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Как сообщается, Рогозин уже побывал на артиллерийских позициях 1-го армейского корпуса ДНР совместно с членами специального отряда «Царские волки», с которых вёлся обстрел вражеских позиций в районе Авдеевки.
Донецкий участок фронта сейчас является самым активным в плане интенсивности боевых действий.