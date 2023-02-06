В то время как Россия чуть ли не в еженедельном режиме предлагает противнику переговоры, украинские представители власти продолжают демонстрировать всему зрячему миру, коим является большая часть планеты, свою оторванность от реальности, подогреваемую бесконечными поставками вооружений со стороны Запада. В частности, советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк в своём Telegram заявил, что ни на какое перемирие, включая даже временное, Киев с Москвой не пойдёт.
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По словам Подоляка, любые уступки являются капитуляцией, и украинское руководство ни при каких обстоятельствах этого не допустит. Дальше Подоляк начал рассказывать любимую историю про то, как 11 месяцев боевых действий якобы доказали способность Украины к сопротивлению, при этом заботливо опуская тот факт, что делает это Украина исключительно за счёт западного налогоплательщика и при помощи западных систем вооружений, за считанные месяцы полностью растеряв в боях всё то, что досталось ей в наследство от СССР.
Важно понимать, что на практике перемирие России невыгодно, поскольку при прочих равных приведёт оно только к одному: беспрепятственной дальнейшей накачке Украины вооружениями с возможностью подготовить новые резервы. Так что украинская игра в «отказ» идёт ВС РФ на пользу.
Примечательно, что когда Зеленский только баллотировался в президенты, в интервью украинским журналистам он заявлял, что готов на переговоры «хоть с чёртом лысым», лишь бы не погиб ни один украинец. Теперь же мы наблюдаем полностью развёрнутую на 180 градусов позицию. И кроме высшей степени удивления и отвращения это не должно вызывать больше никаких эмоций.