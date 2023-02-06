Как говорится, будут чужими руками сражаться до последнего понятно кого.

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Европейские чиновники за последний год наговорили столько всего лишнего, что даже не представляют, насколько сильно своими необдуманными заявлениями укрепили внутри России позицию так ненавистного ими Кремля. Так всегда бывает, когда люди работают не на своих местах — вот и на днях глава евродипломатии Жозеп Боррель позволил себе заявление касательно дальнейшей поддержки Евросоюзом Украины.

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По словам Борреля, ЕС будет делать всё возможное, чтобы помочь Украине не просто выстоять, но и одержать победу в конфликте с Россией. При этом Боррель отметил, что в процессе поддержки Украины нужно соблюдать принцип невраждебности; проще говоря, помощь Украине будет осуществляться всеми способами, кроме прямого участия войск стран Евросоюза в боевых действиях.

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Хотя юридически Боррель прав, и войска стран ЕС не участвуют в боевых действиях официально, однако огромные количества инструкторов и наёмников уже давно облюбовали территорию Украины, на протяжении многих лет занимаясь там подготовкой ВСУ к тому, что случилось в конце февраля прошлого года.