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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
В Госдуме предложили лишить IT-специалистов брони от призыва при мобилизации
Речь идёт о нужных для армии «айтишниках».
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Член рабочей группы при Минобороны по вопросам мобилизации, первый замруководителя партии «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев считает, что некоторых учёных, инженеров и IT-специалистов можно лишить возможности получить бронь от призыва на службу при мобилизации. Соответствующую информацию опубликовало издание «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующий материал от Ura.ru.

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Дмитрий Гусев считает, что указанные специалисты могут помочь российской армии в военной операции за счёт работы в лабораториях и за компьютерами. «Есть некоторые специалисты, попадающие под бронь, которые могут служить в армии, но не обязательно на передовой, например работники IT-сферы. Зачем им давать в руки автомат, когда проще дать мышку, и за экраном компьютера они сделают гораздо больше для победы. Они могут служить в кибервойсках»,— заявил член рабочей группы при Минобороны по вопросам мобилизации.

Депутат также считает, что аналогичные меры стоит применить в отношении учёных-биологов, которые «с микроскопами в руках» могут заниматься разработкой противоядий от биологического оружия, а ещё физиков и инженеров.

«Но для этого нужны более точные настройки армейской мобилизационной машины. Как делают это в крупных корпорациях специалисты по работе с персоналом. То есть HR», — подытожил Дмитрий Гусев.

Напомним, в сентябре 2022 года Минцифры опубликовало список из 195 специальностей в сфере IT и связи, по которым была рекомендована отсрочка от мобилизации.

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Издание «Коммерсантъ» уточняет, что помимо IT-специалистов право на получение отсрочки получили сотрудники российских операторов связи, системообразующих зарегистрированных СМИ, организаций, обеспечивающих стабильность финансового рынка, а также работники предприятий оборонной промышленности. Недавно в Минцифры принялись обсуждать гарантированную бронь от призыва в армию для IT-специалистов, которые когда-нибудь решат вернуться в Россию.

#минцифры
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