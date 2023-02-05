До сих пор Израиль занимает сравнительно нейтральную позицию по российско-украинскому конфликту. И это правильно: навсегда ломать отношения с Россией ради какой-то сиюминутной и при этом весьма эфемерной выгоды — это недальновидная политика, свойственная исключительно несуверенным государствам. Тем не менее, никуда от сиюминутных дипломатических «плюшек» в это неспокойное время не деться. В частности, новый старый премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что изучит вопрос поставок вооружений Украине.
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По словам Нетаньяху, предыдущее правительство исключало поставки оружия на Украину, он же собирается «изучить этот вопрос» и ответить на него «лучшим образом» в соответствии с национальными интересами самого Израиля. Как и подобает опытному политику, Нетаньяху ответил на вопрос весьма витиевато, по сути, не сказав ничего конкретного, но в то же время не исключив возможности передачи вооружений известной стороне конфликта.
Речь, по всей видимости, идёт о системе ПВО «Железный купол», о поставках которой слёзно просят в киевских высоких кабинетах. Израиль, понимая, что «Железный купол» всё это время не сталкивался с реальными угрозами с неба, всячески препятствует передаче этих комплексов Украине.