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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В России построят ещё два серийных атомных ледокола проекта 22220
Не иначе как с расчётом на то, что Севморпуть в перспективе будет нужен.
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Будучи государством с самой протяжённой береговой линией Северного Ледовитого океана, а также с большими амбициями в арктическом регионе, Россия просто обязана иметь циклопических размеров ледокольный флот, и последние годы в этом направлении ведутся активные работы. В частности, в 2013 году началось строительство атомных ледоколов проекта 22220, и с тех пор в эксплуатацию введено три из них, четвёртый готовится к испытаниям, а пятый пока находится на этапе активного строительства.

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Но на пяти ледоколах проект не закончится: на днях Объединённая судостроительная корпорация сообщила о подписании контракта между входящим в состав корпорации АО «Балтийский завод» и ФГУП «Атомфлот» на строительство ещё двух атомных ледоколов проекта 22220.

Несмотря на то, что всего ледоколов этого проекта в перспективе будет семь единиц, сама Объединённая судостроительная корпорация заявляет только о шести серийных единицах. Дело в том, что ледокол «Арктика» считается первым — головным в проекте — поэтому не является серийным.

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На сегодняшний день ведётся строительство двух ледоколов проекта 22220 — «Якутия» и «Чукотка». Уже спущенные на воду и введённые в эксплуатацию ледоколы «Арктика», «Сибирь» и «Урал» являются крупнейшими и самыми мощными кораблями в своём классе, и выполняют обеспечение круглогодичной навигации в арктическом регионе. В теории, это позволит в том числе оживить проект Северного морского пути как транспортной артерии, тем самым обеспечив более короткий и дешёвый маршрут движения товаров из Азии в Европу, имея в этого определённую прибыль. Сейчас практически все азиатские товары плывут в Европу через Суэцкий канал, который давно уже морально устарел и вынуждает перевозчиков тратить огромное количество времени, топлива и, как следствие, денег, на перемещение из точки А в точку Б, перекладывая эти траты на потребителей.

#россия #промышленность #атомные ледоколы #ледоколы
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