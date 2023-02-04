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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Сборы «Чебурашки» перевалили за 6 миллиардов рублей
На достижение этого результата фильму потребовалось чуть больше месяца.
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Семейный фильм «Чебурашка» уже прочно вошёл в историю российского кинематографа не просто как самый кассовый отечественный фильм, но и как самый кассовый фильм вообще за всю историю российского проката. Сегодня этот статус ещё сильнее укрепился: как следует из статистики ЕАИС, сборы «Чебурашки» перевалили за отметку в 6 миллиардов рублей.

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Недавно создатели фильма намекнули на то, что допускают возможность съёмок продолжения. Что же касается оригинала, то его будут «крутить» в кинотеатрах до тех пор, пока к картине сохраняется зрительский интерес. Иными словами, пока это сохраняет экономический смысл.

#кино #чебурашка
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«Чебурашку» будут показывать в кинотеатрах до тех пор, пока к фильму есть интерес зрителей
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хахахер
20:55
а на лбу у тебя петух не наколото
Медведев пообещал «жёсткий и убедительный» ответ в случае ударов по Крыму или вглубь России
хахахер
20:54
чебурашка 6 миллиардов уже собрал
Медведев пообещал «жёсткий и убедительный» ответ в случае ударов по Крыму или вглубь России
Fizik56
20:53
У автора совсем с флягой не порядок? Не отрикошетил, а прошел по касательной.
Выстрел украинского гранатометчика отрикошетил от брони российского танка, не причинив тому вреда
хахахер
20:51
ты на всех чтоль такую херь собираешь,надо ток с галоперидолом тут
Медведев пообещал «жёсткий и убедительный» ответ в случае ударов по Крыму или вглубь России
хахахер
20:49
чё там на Украине у вас за проблемы,не с электричеством случаем.В России нет никаких проблем
Медведев пообещал «жёсткий и убедительный» ответ в случае ударов по Крыму или вглубь России
Михаил Белан
20:46
Ну мля , есть же статья "классика охлаждения"
Кусок меди весом 4 кг успешно охлаждает процессор Core i9
хахахер
20:45
Россия пока ещё не воюет,а только разминается.На страну никто не нападал,чтоб ей воевать
Медведев пообещал «жёсткий и убедительный» ответ в случае ударов по Крыму или вглубь России
RedStone
20:45
Вы несёте такую ерунду, потому что не владеете специальностью. Для примера: Крым, блэкаут, а ветряки в большей части остановлены хотя ветер есть - ну ка, спец, поясни почему.
Ветровая и солнечная энергия используется в Европе всё чаще
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