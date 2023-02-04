Семейный фильм «Чебурашка» уже прочно вошёл в историю российского кинематографа не просто как самый кассовый отечественный фильм, но и как самый кассовый фильм вообще за всю историю российского проката. Сегодня этот статус ещё сильнее укрепился: как следует из статистики ЕАИС, сборы «Чебурашки» перевалили за отметку в 6 миллиардов рублей.
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Недавно создатели фильма намекнули на то, что допускают возможность съёмок продолжения. Что же касается оригинала, то его будут «крутить» в кинотеатрах до тех пор, пока к картине сохраняется зрительский интерес. Иными словами, пока это сохраняет экономический смысл.