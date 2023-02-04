Якобы чтобы избежать вторичных санкций.

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Так уж сложилось, что Индия, преследующая максимально мирный и выгодный для себя экономический и политический курсы, старается сохранять тёплые отношения как с коллективным Западом, так и с другими странами, в том числе с Россией. Поэтому не стоит удивляться тому, что формально являющаяся членом БРИКС Индия далеко не всегда принимает решения, которые имеет смысл ожидать от члена данного экономического объединения. В частности, сегодня агентство Reuters сообщило, что Индия перешла на дирхамы ОАЭ в оплате поставок российской нефти.

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Как сообщает Reuters, Индия делает это с целью снижения рисков попадания под вторичные санкции и в целом ухудшения отношений с западными странами. Будучи одним из двух главных покупателей российской нефти, понять действия Индии вполне можно. Равно как и нужно понять тот факт, что сидеть на двух стульях долго не получится, и рано или поздно придётся выбирать.

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Также важно понимать, что Россия сейчас сильно зависит от индийского рынка, поэтому не находится в положении, при котором может навязывать покупателю ту или иную валюту. В какой покупатель готов оплачивать — в той уже замечательно. Здесь самое главное, что транзакции осуществляются не в долларах США, что полностью устраивает Россию как главного инициатора дедолларизации в мире.