Прифронтовые области такие: ну ладно, пошли мы лесом.

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Многое было сказано относительно поставок Украине с Запада всё новых более тяжёлых, смертоносных и дальнобойных видов вооружения. Танки и БМП уже едут, на горизонте маячит поставка ракет большей дальности, которые позволят Украине наносить удары в радиусе до 150 километров от пусковых установок, ведутся разговоры о возможности передачи истребителей F-16. Всё это свидетельствует только о том, что вся имевшаяся у Украины на момент начала СВО техника, а также вся та техника, которую выскребли из арсеналов стран бывшего Варшавского договора, была благополучно уничтожена, и аналогичная участь постигнет и натовские образцы. Тем не менее, тревожные мысли подобные поставки всё же вызывают, и сегодня журналистка издания «Комсомольская правда» Надана Фридрихсон получила на соответствующие вопросы несколько ответов от зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

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По словам Медведева, в случае нанесения Украиной ударов по Крыму или вглубь России ответ будет «быстрым, жёстким и убедительным». Россия, уточняет Медведев, не ставит перед собой никаких ограничений и готова применять все виды вооружений в зависимости от характера угроз.

Как отметил Медведев, если США таким образом рассчитывают вынудить Россию пойти на переговоры на заведомо невыгодных для себя условиях, то эти расчёты в корне неверны вместо переговоров будут только «удары возмездия» по Украине.

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Трудно сказать, что Медведев считает глубью России, однако прифронтовые области, в том числе те, что являются международно признанными территориями РФ, обстреливаются вооружёнными формированиями Украины фактически в ежедневном режиме, не неся за это видимой обывателю ответственности в своём тылу. Более того, на сегодняшний день, согласно Конституции РФ, бои вообще проходят исключительно на территории России, а ВСУ юридически являются оккупационными силами. Да и в целом всё большему числу людей не вполне ясно, почему удары по болевым точкам обязательно должны быть именно ударами «возмездия».