Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Продолжение культового фильма «Гладиатор» выйдет в конце 2024 года
И это уже официально.
рекомендации
Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить
3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке
MSI 3060 Ti Ventus OC дешевле 40 тр
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз

История генерала, ставшего рабом, и впоследствии бросившего вызов римскому императору, многими воспринимается как бессмертный киношедевр. Возможность съёмок сиквела, учитывая, чем закончился оригинальный фильм «Гладиатор», на протяжении двадцати лет даже не рассматривалась, но впоследствии Ридли Скотт всё же анонсировал продолжение истории, а сегодня компания Paramount Pictures огласила точную дату премьеры — 22 ноября 2024 года.

реклама

рекомендации
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке

Несмотря на оглашение даты премьеры, сюжетных подробностей картины до сих пор кот наплакал. Известно лишь, что протагонистом фильма станет повзрослевший Луций, роль которого исполнит актёр Пол Мескал.

#кино #гладиатор
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Исследование: в 2022 году производство российских фильмов и сериалов увеличилось на 16 % по сравнению с 2021-м
Исследование: к концу 2022 года число подписчиков онлайн-кинотеатров выросло и вернулось на уровень показателей начала года
«Чебурашку» будут показывать в кинотеатрах до тех пор, пока к фильму есть интерес зрителей
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Дефолт США по долговым обязательствам спровоцирует обвал доллара - Asia Times
122
Бразилия затопит единственный авианосец «Сан-Паулу» – почему авианосцы бесполезны для флота
40
Как за пару минут установить Live-флешку Sergei Strelec на HDD или SSD второй Windows
14
Пузырь (The Bubble) - лучший фильм 2022 года
8
Сравнение PlayStation vs Xbox на примере всего одной игры
27
Хочет, но не может: Почему Бельгия не отправит на Украину свои "Леопарды"
10
Сказ о том, как Bugatti Veyron мелких производителей суперкаров сна лишил
11
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z790 Edge WIFI DDR4
10
Intel снижает стоимость на свою продукцию из-за возникших трудностей
6
Минобороны РФ сообщило о причастности США к созданию и распространению коронавируса COVID-19
28

Сейчас обсуждают

Патриот России
22:10
Даже имея кучу современного оружия американские папуасы всё время проигрывают любые войны даже самым не вооружённым странам.
Вагнер победил, ЧВК «Моцарт» прекратила свое существование
forbidden characters 3
22:10
Напишите про это статью, потому что мне например ничего из этого не понятно, но интересно. У меня приставка (консоль) была предыдущий раз в прошлом веке, уже не знаю, что там происходит в мире консоль...
Сравнение PlayStation vs Xbox на примере всего одной игры
Зю
22:07
Космическая коррупция на уровне Совка в 80—90-ых
Пентагон не может отчитаться за 220 миллиардов долларов
Мегавольт
22:06
Нормально потролили.
Китайский аэростат в небе США уже несколько дней снимает районы размещения ядерных ракет
Сисянбек-Таня-Огылович
22:06
От главаря киевского режима другого ни кто и не ждал.
Зеленский заявил, что ВСУ не будут сдавать Бахмут
Зю
22:04
Приказ от американского хозяина: сражаться за киевский Макдональдс до последнего.
Михаил Подоляк объяснил, для чего ВСУ продолжают удерживать Бахмут, несмотря на чудовищные потери
DonCarleone
22:02
А что они так и будут дозированно выделять помощь? Сразу дайте 1000 триллионов долларов и всё
США выделят Украине очередной пакет военной помощи на сумму в $2,175 миллиарда
Сеня Горбунков
22:02
Клоун шароварный.Ты свою шароварию подарил англосаксам.А тут еще бредишь дальше.Вы дегенераты везде одно и то же спамите.Откуда вас таких берут?
Минобороны РФ сообщило о причастности США к созданию и распространению коронавируса COVID-19
forbidden characters 3
22:01
Попробуйте ещё rFactor 2. Это самый реалистичный симулятор гоночных автомобилей на сегодня. В подтверждение качества симуляции можно сказать что у разработчиков этой игры есть ещё другой продукт – про...
Сказ о том, как Bugatti Veyron мелких производителей суперкаров сна лишил
Madarator
21:57
Болтология... Просто ждут поступления новой техники от союзничков, и да, наиболее боеспособные части выведены для пополнения и отдыха.
Михаил Подоляк объяснил, для чего ВСУ продолжают удерживать Бахмут, несмотря на чудовищные потери
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем