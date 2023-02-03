История генерала, ставшего рабом, и впоследствии бросившего вызов римскому императору, многими воспринимается как бессмертный киношедевр. Возможность съёмок сиквела, учитывая, чем закончился оригинальный фильм «Гладиатор», на протяжении двадцати лет даже не рассматривалась, но впоследствии Ридли Скотт всё же анонсировал продолжение истории, а сегодня компания Paramount Pictures огласила точную дату премьеры — 22 ноября 2024 года.
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Несмотря на оглашение даты премьеры, сюжетных подробностей картины до сих пор кот наплакал. Известно лишь, что протагонистом фильма станет повзрослевший Луций, роль которого исполнит актёр Пол Мескал.