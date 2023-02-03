Недавно на глобальном рынке электромобилей случился скандал, к которому оказалась причастна компания Tesla. Итак, американский производитель ощутимо снизил цены на свои модели в Китае. Такое решение вызвало волну недовольства со стороны тех клиентов, которые успели купить машины по старой цене, — где-то на 30 %. Спустя какое-то время Tesla также решила снизить цены на американском и европейском рынках.
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Главный нюанс заключается в том, что большинство других производителей электромобилей решили не следовать примеру Tesla и оставить всё на прежних ценовых позициях. Сама же компания Илона Маска оправдала серьёзный дисконт борьбой с замедлением продаж. Впрочем, вслед за Tesla пересмотреть цены в сторону уменьшения решил Ford: электрический кроссовер Mustang Mach-E потерял в стоимости от 600 до 5900 долларов (в зависимости от комплектации).
А вот идею со снижением цен не поддержала General Motors вкупе с Mercedes-Benz и BMW. Корейская Hyundai тоже решила остаться в стороне. Если говорить о GM, то её генеральный директор Мэри Барра рассказала в интервью журналистам, что по итогам первого месяца этого года производитель отметил «очень сильный интерес клиентов» к продуктам марок. Топ-менеджер убеждена, что цены на электромобили сейчас находятся на «нужном уровне». К середине следующего года концерн планирует производить более 400 тысяч «электричек».