И в него войдут в том числе ракеты большей дальности.

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Когда осенью прошлого года различные эксперты и аналитики говорили об «усталости» Запада от Украины, они, очевидно, не принимали во внимание объём ресурсов — как материальных, так и политических — которые этот самый Запад вложил в украинский проект. Поэтому сейчас, когда ситуация на фронте для ВСУ критическая, мы наблюдаем наоборот — наращивание объёмов военной помощи Украине, когда уже чуть ли не в еженедельном режиме одни только Соединённые Штаты сообщают о предоставлении пакетов военной «помощи» на суммы, превышающие два миллиарда долларов.

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Так, сегодня американское оборонное ведомство сообщило о выделении пакета помощи на общую сумму в $2,175 миллиарда. Данная сумма разделяется на две части. Одна — $425 миллионов — будет предоставлена непосредственно из собственных запасов Пентагона. Вторая часть — уже на $1,75 миллиарда — будет выделена на закупки для Украины вооружений у поставщиков

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Согласно заявлению пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера, в состав очередного пакета военной помощи Украине войдут системы ПВО и ракеты к ним, БМП, дополнительные снаряды для РСЗО HIMARS, включая пресловутые ракеты большей дальности, и новые боеприпасы к ПТРК Javelin.