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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский заявил, что ВСУ не будут сдавать Бахмут
Значит, их оттуда будут выгонять силой.
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Хотя российские и украинские военачальники учились, по сути, в одних и тех же академиях, но подход к боевым действиям у сторон диаметрально противоположный. Россия, если существует угроза окружения группировки войск, готова понести политический ущерб и объявить о выводе этой группировки на безопасные рубежи с оставлением территории. Украина же, понимая, насколько важна пропаганда и попытка убедить как самих себя, так и своих западных покровителей в неизбежной «победе», яростно удерживает каждый клочок земли, из-за чего места боевых действий начинают напоминать кадры из фильмов-катастроф.

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Последние несколько месяцев главной горячей точкой в рамках СВО является город Бахмут/Артёмовск и его окрестности. На сегодняшний день ситуация в Бахмуте критическая и близка к оперативному окружению находящейся там группировки ВСУ. Если тенденция сохранится, то кольцо вокруг города будет сомкнуто, а сам Бахмут превратится в один большой «котёл».

Несмотря на это, а также игнорируя рекомендации Пентагона о выводе войск из Бахмута, Зеленский сегодня в ходе пресс-конференции по итогам саммита ЕС—Украина заявил, что ВСУ не будут сдавать Бахмут.

«Сдавать Бахмут никто не будет. Будем бороться, сколько сможем», — заявил президент Украины.

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С точки зрения военной стратегии взятие Бахмута, а затем и всей линии Северск-Соледар-Бахмут, позволит разгромить главную оборонительную линию ВСУ на Донбассе. Дальше, впрочем, перед ВС РФ и ЧВК «Вагнер» будет стоять задача разгрома линии Славянск-Краматорск и освобождение всей территории ДНР. Процесс, понятное дело, учитывая методичность российских войск и готовящиеся к прибытию западные БМП, танки и артиллерию, будет небыстрым.

#россия #украина #боевые действия
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